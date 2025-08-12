Rasurstress im Sommer: Glatte Haut ohne Rötungen
So gelingt es sicher
Sommerzeit heißt kurze Hosen, Röcke, Bikinis oder Kleider! Rasieren kann da – vor allem bei Frauen – schnell zur lästigen Pflicht und Qual werden. Dermatologe Dr. Norbert Sepp erklärt der „Krone“, wie man die Haut am besten entlastet und welche Alternativen es zum herkömmlichen Rasierer gibt.
„Je aggressiver die Haarentfernung, desto problematischer ist es für die Haut“, so Universitätsprofessor Dr. Norbert Sepp, Leiter der Dermatologie am Ordensklinikum Linz Elisabethinen. „Rasieren ist grundsätzlich unbedenklich – aber es gibt trotzdem auch Dinge, die schiefgehen können.“
