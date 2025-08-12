Blitzwechsel! ÖFB-Goalie sagt „Sí“ zu La Coruña

Fußball-Österreich darf sich ab sofort über einen neuen Legionär auf der iberischen Halbinsel freuen: Daniel Bachmann, rot-weiß-roter Goalie des Nationalteams bei der Fußball-Europameisterschaft 2021, wechselt vom FC Watford aus der englischen League Championship in die spanische Segunda Division zu Deportivo La Coruña!
Der Niederösterreicher Bachmann, der vertraglich noch bis Sommer 2028 an Watford gebunden ist, wurde vorerst bis Ende Juni 2026 nach Spanien verliehen. Der einfache spanische Meister (1999/2000) und Champions-League Halbfinalist von 2003/04 sicherte sich allerdings eine Kaufoption für den 14-fachen Teamgoalie von Österreich.
Norweger Egil Selvik statt Bachmann
Bachmann galt bei Watford lange Zeit als unangefochtene Nummer 1, war zeitweise sogar Kapitän beim englischen Zweitligisten. Aus einer Anfang Jänner des Jahres zwangsweise angetretenen Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung schaffte er es allerdings nicht mehr zurück in die Startelf. Statt auf Bachmann wurde im Frühjahr vornehmlich auf den Norweger Egil Selvik gesetzt.
Bei La Coruña, das nach vier Saisonen in der 3. Liga zuletzt wieder in die 2. Liga zurückgekehrt war und dort mit Platz 15 gerade den Klassenerhalt geschafft hatte, soll er nun seinen Teil dazu beitragen, das Abstiegsgespenst im rund 32.000 Zuschauer fassenden Estadio Riazor nicht allzu heimisch werden zu lassen …
Kommentare
