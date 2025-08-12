Trump trifft Putin einzeln in Anchorage in Alaska

Selenskyj: „Fraglos wichtig“

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte bereits mehrmals, dass zur Ukraine nichts ohne sein Land beschlossen werden könne. Er hoffe, dass Trump das bewusst sei. Gleichzeitig wandte er ein, dass das Treffen „fraglos wichtig für ihre (Putin und Trump, Anm.) bilateralen Beziehungen“ sei. Er sei auch überzeugt, dass es künftig zu einem Dreiertreffen zwischen Trump, Putin und ihm kommen werde.