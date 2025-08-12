Friedensaktivist aus Israel ausgewiesen

„Es geht hier nicht um mich, sondern um die Sanktionen, die Israel für seine Fehler und Gräueltaten auferlegt werden müssten. Wir müssen uns klarmachen, dass wir nicht alles akzeptieren dürfen, was Israel sagt. Wir sind beim Genozid angelangt (...)“, sagte Capovilla nun. Er sei von dem Vorfall sehr mitgenommen. Gleichzeitig gab der Italiener zu bedenken, dass er „nur eine sehr begrenzte persönliche Erfahrung gemacht“ habe. Er sei sicher „nicht kompetent in großen geopolitischen Fragen“.



Hier sehen Sie ein Bild von dem Priester: