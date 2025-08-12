Vorteilswelt
Hier im Liveticker:

WSG Tirol gegen Real Madrid – ab 19 Uhr LIVE

Fußball International
12.08.2025 16:44
Xabi Alonso und Kylian Mbappe
Xabi Alonso und Kylian Mbappe(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Real Madrid gastiert in Innsbruck. Im Tivoli-Stadion bestreiten die Stars rund um David Alaba heute gegen die WSG Tirol eines von nur zwei Testspielen. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Für die WSG-Kicker bietet sich die wohl einmalige Chance, sich mit Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, David Alaba und Co. zu messen. „Die müssen jetzt gegen den Tabellenführer spielen. So leicht wird das auch nicht“, verwies Moritz Wels auf den aktuellen Liga-Höhenflug.

  Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit wird das Stadion in Innsbruck bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Nach dem Cup-Schlager Wacker Innsbruck gegen Rapid (0:1) Ende Juli folgt nun der Kracher für die WSG gegen den spanischen Rekordmeister – die Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt erreichten schwindelerregende Höhen.

(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

  „Ich bin gespannt, wie es ist, wenn das Tivoli ausverkauft ist“, sagte WSG-Kapitän Valentino Müller. „Vielleicht sind doch auch ein paar wegen uns da“, fügte er mit einem Schmunzeln hinzu. „Das wird ein richtig geiles Spiel. Die meisten haben das einmal im Leben“, meinte U21-Teamkicker Wels. „Für mich ist es natürlich schön, gegen den Xabi Alonso zu spielen als Trainer“, betonte Trainer Philipp Semlic.

Real reist extra an – Alaba könnte spielen
Real Madrid ist nicht etwa für ein Trainingslager länger in Österreich, sondern reist für das Match gegen die Wattener aus Spanien an und fliegt danach mittels Sondergenehmigung wieder zurück. Eingefädelt hat das die Hamburger Agentur Onside Sports, die auch Veranstalter ist und bereits das Camp von Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo in Salzburg organisiert hatte. Die komprimierte Vorbereitung unter Neo-Coach Alonso hat auch mit der Club-WM zu tun, die für Real erst im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain geendet hat. Durch den verspäteten Urlaub verschob sich auch der Trainingsbeginn nach hinten.

Lesen Sie auch:
Gelandet! Die Stars von Real Madrid sind in Innsbruck angekommen.
Vor Testspiel-Kracher
Stars von Real Madrid in Innsbruck gelandet
12.08.2025

Am 19. August steht im Estadio Santiago Bernabéu Reals Liga-Start gegen Osasuna an. Gegen den Zweitligisten Leganés testete man am Freitag hinter verschlossenen Türen, Alaba soll dabei nicht wie zuletzt regelmäßig als Innenverteidiger, sondern wie früher im Mittelfeld Einsatzminuten bekommen haben. Am Dienstag geht es nun gegen die WSG. Der vereinseigene TV-Sender und sogar die öffentlich-rechtliche RTVE übertragen in Spanien.

