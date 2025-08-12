WSG Tirol gegen Real Madrid – ab 19 Uhr LIVE

Real reist extra an – Alaba könnte spielen

Real Madrid ist nicht etwa für ein Trainingslager länger in Österreich, sondern reist für das Match gegen die Wattener aus Spanien an und fliegt danach mittels Sondergenehmigung wieder zurück. Eingefädelt hat das die Hamburger Agentur Onside Sports, die auch Veranstalter ist und bereits das Camp von Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo in Salzburg organisiert hatte. Die komprimierte Vorbereitung unter Neo-Coach Alonso hat auch mit der Club-WM zu tun, die für Real erst im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain geendet hat. Durch den verspäteten Urlaub verschob sich auch der Trainingsbeginn nach hinten.