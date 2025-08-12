Trump will keine Zölle auf Gold erheben

Stark betroffen von einem solchen Einfuhrzoll wäre vor allem die Schweiz gewesen. Ein-Kilo-Barren machen einen Großteil der Schweizer Goldexporte in die USA aus. Vergangene Woche war von einem möglichen Importzoll von 39 Prozent die Rede gewesen. Einige Händlerinnen und Händler setzten daraufhin gleich ihre Lieferungen in die USA aus. Fachleute meinen jedoch, dass es sich um ein Versehen gehandelt haben könnte.