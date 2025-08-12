13. Weltrekord! Duplantis mit nächster Flugshow

„Ich hatte gestern schon gespürt, dass etwas Großes passieren kann. Ich bin in Topform und habe mich auf die Rückkehr nach Budapest gefreut“, meinte Duplantis, der in diesem Stadion Weltmeister geworden war, „die Fans haben mich zu diesem Weltrekord getragen. Die Atmosphäre war ein Traum. Ich bin Budapest speziell und Ungarn im Allgemeinen sehr dankbar!“