13. Weltrekord! Duplantis mit nächster Flugshow

Nächste sensationelle Flugshow von Mondo Duplantis: Der Schwede hat beim István Gyulai Memorial in Budapest seinen eigenen Weltrekord um einen Zentimeter auf 6,29 m verbessert!
„Der Himmel ist die Grenze“, pflegt der Superstar der Leichtathletik zu sagen. Und er fliegt dem Himmel immer weiter entgegen. Der zweimalige Olympia-Sieger schaffte bei dem zur World Athletics Continental Tour Gold zählenden Meeting seinen neuen Weltrekord im zweiten Versuch.
Die 15.000 Zuschauer im ausverkauften National Athletics Centre feierten den Überflieger minutenlang mit stehenden Ovationen. Es war bereits der 13. Weltrekord von Mondo Duplantis. Seine erste Höchstmarke hatte er vor fünf Jahren mit 6,17 m in Torun erzielt.
„Ich hatte gestern schon gespürt, dass etwas Großes passieren kann. Ich bin in Topform und habe mich auf die Rückkehr nach Budapest gefreut“, meinte Duplantis, der in diesem Stadion Weltmeister geworden war, „die Fans haben mich zu diesem Weltrekord getragen. Die Atmosphäre war ein Traum. Ich bin Budapest speziell und Ungarn im Allgemeinen sehr dankbar!“
Weltrekord-Entwicklung im Stabhochsprung:
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.