Spuren betrunkener Bürgermeister auf der Straße

Thomas Ließ, der Bürgermeister von Hof in Salzburg, trat nach einem Alko-Unfall mitten in der eigenen Gemeinde sofort zurück. Andere Ortschefs haben es ähnlich gehandhabt, manche blieben im Amt. In der Salzburger ÖVP gibt es auch keine einheitliche Linie – ein Überblick.
Nach dem Alko-Unfall des Bürgermeisters von Hof gibt es wie berichtet schnelle Konsequenzen. Bis Ende der Woche will Thomas Ließ (ÖVP) sein Amt an Vizebürgermeisterin Daniela Rosenegger abgeben. Sie wird die Geschäfte bis zu den fälligen Neuwahlen führen. Ein Rücktritt wenige Stunden, nachdem das Vergehen bekannt wurde – nicht immer geht es in der heimischen Politik bei Alkofahrten so schnell.
Das letzte prominente Beispiel aus Salzburg ist ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer. Er verweigerte nach einer Alko-Fahrt im Jänner 2024 den Promille-Test und verlor den Führerschein. Seine Fahrt ging allerdings glimpflicher aus, laut einem Zeugen, der die Polizei verständigte, war Mayer mit dem Auto zwar in Schlangenlinien unterwegs, einen Unfall verursachte er allerdings nicht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.