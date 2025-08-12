„Lage unter Kontrolle“
Russland offensiv: Ukraine weist Durchbruch zurück
Die ukrainische Armee weist Berichte über einen russischen Durchbruch bei Pokrowsk zurück, trotz intensiver Kämpfe und Einkesselung der Städte. Ein russischer Raketenschlag tötete einen Soldaten. In Sumy konnte die Ukraine zwei Ortschaften zurückerobern. Die Lage ist angespannt.
Die ukrainische Armee hat Berichte zu einem russischen Frontdurchbruch im Abschnitt bei den Städten Pokrowsk und Dobropillja im Gebiet Donezk zurückgewiesen. Das Durchsickern russischer Gruppen mit wenig Mann bedeute noch nicht, dass sie diese Gebiete unter Kontrolle bringen würden, teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppe „Dnipro“ bei Telegram mit. Die Situation bleibe schwierig und die Kämpfe in dieser Region seien vergleichsweise intensiv.
Russische Truppen rücken weiter auf Pokrowsk vor
Vorher hatten ukrainische Militärbeobachter von einem russischen Vorrücken um mehr als zehn Kilometer nordöstlich der von einer Einschließung bedrohten Stadt Pokrowsk berichtet. Mehrfach war in Berichten von Militärs bereits vom Vordringen von Kleingruppen russischer Soldaten nach Pokrowsk selbst die Rede. Die Agglomeration der Städte Pokrowsk und Myrnohrad ist von drei Seiten durch russische Truppen eingeschlossen. Für den Nachschub ist nur noch ein etwa 15 Kilometer breiter Korridor verblieben.
Russischer Raketenangriff forderte Tote und Verletzte
Ein ukrainischer Truppenübungsplatz ist unterdessen in der Nacht durch einen russischen Raketenschlag angegriffen worden. Ein Soldat wurde dabei getötet und elf weitere verletzt, teilten die ukrainischen Landstreitkräfte bei Telegram mit. Zwölf Militärangehörige ersuchten mit Stresssymptomen medizinische Hilfe. Der Angriff sei mit einem Sprengkopf mit Streumunition ausgeführt worden, hieß es. Der Ort des Raketenangriffs wurde nicht genannt. In der Nacht war unter anderem in der Hauptstadt Kiew wegen eines Raketenschlags in der Nordostukraine in mehreren Gebieten Luftalarm ausgelöst worden.
Zwei Ortschaften in Region Sumy zurückerobert
In der Grenzregion Sumy hat die Ukraine nach eigenen Angaben zwei Ortschaften zurückerobert. Die Streitkräfte hätten die Siedlungen Stepne und Nowokostjantyniwka befreit, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die Lage an der Front sei schwierig, aber es gebe einige Fortschritte. In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine bereits die Rückeroberung eines Dorfes gemeldet. Den geringfügigen Geländegewinnen der Ukraine steht der stete Vormarsch russischer Truppen gegenüber.
Aufgrund von Soldatenmangel durch Rekrutierungsprobleme und Fahnenflucht wird bei ukrainischen Kommentatoren immer öfter über einen Frontzusammenbruch in der Ostukraine spekuliert. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.
