Höchstgericht kippte unfaires Lkw-Fahrverbot

„Alle durften fahren, nur wir plötzlich nicht mehr“: Ein Tiroler Unternehmer setzte sich gegen ein seiner Meinung nach diskriminierendes Fahrverbot zur Wehr und bekam nun von höchster Stelle recht. Der „Krone“ erzählt er die ganze Geschichte.
Andreas Schmid, Inhaber eines Entsorgungs- und Steinbruchbetriebes im Tiroler Mayrhofen und Absolvent der Montanuniversität Leoben, versteht etwas von seinem Geschäft. Zudem verfügt er über einen guten Draht zu einem Wiener Anwalt und außerdem über eine Portion Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Sonst hätte er diesen Sieg gegen die Bezirkshauptmannschaft Schwaz kaum erringen können!
