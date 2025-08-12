Höchstgericht kippte unfaires Lkw-Fahrverbot

Andreas Schmid, Inhaber eines Entsorgungs- und Steinbruchbetriebes im Tiroler Mayrhofen und Absolvent der Montanuniversität Leoben, versteht etwas von seinem Geschäft. Zudem verfügt er über einen guten Draht zu einem Wiener Anwalt und außerdem über eine Portion Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Sonst hätte er diesen Sieg gegen die Bezirkshauptmannschaft Schwaz kaum erringen können!