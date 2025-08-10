Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Willkommen in Andau

Herbstgenuss pur in THE SCHEIBLHOFER WORLD

Reisen & Urlaub
10.08.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Scheiblhofer)

Entdecken Sie den goldenen Herbst bei Scheiblhofer in Andau – mit neuen Weinen, exklusiven Packages und einem Ausblick auf den Jahreswechsel.

THE SCHEIBLHOFER WORLD vereint Genuss, Design und Emotion zu einem einzigartigen Erlebnis. Inmitten der sonnenverwöhnten Weingärten von Andau vereint sie große Weine, entspannte Gastlichkeit und moderne Architektur zu einem Erlebnis, das man nicht nur genießt, sondern spürt. Ganz nach dem Motto Legendary Moments wird jeder Besuch zu einer Erinnerung, die man nicht vergisst, sondern mit einem Lächeln im Herzen mitnimmt.

Legendary Moments – Wein, Design & Emotion erleben

In diesem Herbst zeigt sich die Vielfalt besonders eindrucksvoll. Mit neuen Weinkreationen wie dem frischen, modern gekühlten Rotwein COOL JOHN und dem eleganten PREMIUM White, die bereits im Sommer für Aufsehen sorgten, setzt Scheiblhofer erneut ein Statement für Innovation im Glas. Beide Weine entfalten auch an lauwarmen Herbsttagen ihren vollen Charakter. Sie spiegeln nicht nur das Handwerk der Familie wider, sondern auch das entspannte Lebensgefühl der gesamten World.

COOL JOHN & PREMIUM WHITE
COOL JOHN & PREMIUM WHITE(Bild: Scheiblhofer)

Gansl trifft Genuss: Kulinarische Highlights im THE HANG OVER

Kulinarisch wird es zur Ganslzeit besonders reizvoll: Gäste des stylischen Bed and Breakfast THE HANG OVER erwartet ein stimmiges Package, das den Aufenthalt mit regionaler Kulinarik verbindet. Statt bloßer Unterkunft wird hier Atmosphäre geboten – mit Frühstück am Weingut, einem Ganslmenü im hauseigenen Restaurant THE QUARTER und dem guten Gefühl, mitten in der Weinwelt zu wohnen.

THE HANG OVER
THE HANG OVER(Bild: Scheiblhofer)
THE QUARTER
THE QUARTER(Bild: Scheiblhofer)

Exklusive Auszeit im SCHEIBLHOFER THE RESORT

Wer es lieber ruhig und luxuriös mag, lässt sich im SCHEIBLHOFER THE RESORT verwöhnen – auch als Tagesgast. Mit durchdachten Day Spa Angeboten – samt legendärem Frühstück – können Besucher ein paar Stunden Auszeit genießen, ohne gleich mehrere Nächte zu buchen. Eine gelungene Kombination aus Erholung, Kulinarik und architektonischem Wow-Effekt, die selbst Stammgäste immer wieder begeistert.

(Bild: Scheiblhofer)

Silvester mit Stil: Vom Galadinner bis zur puren Entspannung

Und wenn das Jahr sich dem Ende neigt, zeigt sich die Vielfalt unserer Erlebniswelt auf ganz besondere Art und Weise: Während im SCHEIBLHOFER THE RESORT mit Silvesterpackage, Galadinner und Feuerwerk der große Auftritt inszeniert wird, bleibt es im THE HANG OVER charmant, entspannt und feierlich – perfekt für alle, die Wein, gutes Essen und gemütliches Ambiente in entspannter Atmosphäre genießen möchten.

Unvergessliche Erlebnisse – das ganze Jahr über

THE SCHEIBLHOFER WORLD ist der Inbegriff von Genuss, Stil und besonderem Lebensgefühl. Ob ein Frühstück mit Spa, ein gekühlter COOL JOHN auf der Sonnenterrasse oder ein ganzes Wochenende voller Geschmack, Entspannung und Inspiration – hier verschmelzen außergewöhnliche Erlebnisse zu unvergesslichen Momenten.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Folge von Montag
Die neue Woche bringt viel Energie und gute Laune
Von Arien bis Pop
So glanzvoll war ‘Unterreiner & Friends‘ in Gars
Lindsay Lohan 2.0
Von der Skandalnudel zur Comeback-Queen
Folge von Sonntag
Ausgeschlafen und bereit fürs Sonntagstraining?
Co-Stars im Interview
Davon waren sie von Lindsay Lohan beeindruckt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
201.960 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.647 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
143.435 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1421 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1004 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Außenpolitik
Russland nahm großes Gebiet in der Ostukraine ein
757 mal kommentiert
Schäden nach einem russischen Drohnenangriff in Donezk
Mehr Reisen & Urlaub
Krone Plus Logo
Und so gehen Sie es an
Getrennter Urlaub: Das bringt es Ihnen als Paar
Italiener machen ernst
Müll aus dem Auto werfen kostet bis zu 18.000 Euro
Willkommen in Andau
Herbstgenuss pur in THE SCHEIBLHOFER WORLD
„Zerstört Existenzen“
Hoteliers fordern Strafen für Fake-Bewertungen
Kärnten
Wo der Alltag baden geht

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf