Herbstgenuss pur in THE SCHEIBLHOFER WORLD

Entdecken Sie den goldenen Herbst bei Scheiblhofer in Andau – mit neuen Weinen, exklusiven Packages und einem Ausblick auf den Jahreswechsel.
THE SCHEIBLHOFER WORLD vereint Genuss, Design und Emotion zu einem einzigartigen Erlebnis. Inmitten der sonnenverwöhnten Weingärten von Andau vereint sie große Weine, entspannte Gastlichkeit und moderne Architektur zu einem Erlebnis, das man nicht nur genießt, sondern spürt. Ganz nach dem Motto Legendary Moments wird jeder Besuch zu einer Erinnerung, die man nicht vergisst, sondern mit einem Lächeln im Herzen mitnimmt.
Legendary Moments – Wein, Design & Emotion erleben
In diesem Herbst zeigt sich die Vielfalt besonders eindrucksvoll. Mit neuen Weinkreationen wie dem frischen, modern gekühlten Rotwein COOL JOHN und dem eleganten PREMIUM White, die bereits im Sommer für Aufsehen sorgten, setzt Scheiblhofer erneut ein Statement für Innovation im Glas. Beide Weine entfalten auch an lauwarmen Herbsttagen ihren vollen Charakter. Sie spiegeln nicht nur das Handwerk der Familie wider, sondern auch das entspannte Lebensgefühl der gesamten World.
Gansl trifft Genuss: Kulinarische Highlights im THE HANG OVER
Kulinarisch wird es zur Ganslzeit besonders reizvoll: Gäste des stylischen Bed and Breakfast THE HANG OVER erwartet ein stimmiges Package, das den Aufenthalt mit regionaler Kulinarik verbindet. Statt bloßer Unterkunft wird hier Atmosphäre geboten – mit Frühstück am Weingut, einem Ganslmenü im hauseigenen Restaurant THE QUARTER und dem guten Gefühl, mitten in der Weinwelt zu wohnen.
Exklusive Auszeit im SCHEIBLHOFER THE RESORT
Wer es lieber ruhig und luxuriös mag, lässt sich im SCHEIBLHOFER THE RESORT verwöhnen – auch als Tagesgast. Mit durchdachten Day Spa Angeboten – samt legendärem Frühstück – können Besucher ein paar Stunden Auszeit genießen, ohne gleich mehrere Nächte zu buchen. Eine gelungene Kombination aus Erholung, Kulinarik und architektonischem Wow-Effekt, die selbst Stammgäste immer wieder begeistert.
Silvester mit Stil: Vom Galadinner bis zur puren Entspannung
Und wenn das Jahr sich dem Ende neigt, zeigt sich die Vielfalt unserer Erlebniswelt auf ganz besondere Art und Weise: Während im SCHEIBLHOFER THE RESORT mit Silvesterpackage, Galadinner und Feuerwerk der große Auftritt inszeniert wird, bleibt es im THE HANG OVER charmant, entspannt und feierlich – perfekt für alle, die Wein, gutes Essen und gemütliches Ambiente in entspannter Atmosphäre genießen möchten.
Unvergessliche Erlebnisse – das ganze Jahr über
THE SCHEIBLHOFER WORLD ist der Inbegriff von Genuss, Stil und besonderem Lebensgefühl. Ob ein Frühstück mit Spa, ein gekühlter COOL JOHN auf der Sonnenterrasse oder ein ganzes Wochenende voller Geschmack, Entspannung und Inspiration – hier verschmelzen außergewöhnliche Erlebnisse zu unvergesslichen Momenten.