Grand-Slam-Serie nach 58 Turnieren gerissen

Grigor Dimitrov muss für die US Open verletzungsbedingt absagen. Für den 34-jährigen Bulgaren reißt damit eine beeindruckende Serie: Seit 2011 hat er 58 Grand-Slam-Turniere in Folge bestritten.
Nach einem im Wimbledon-Achtelfinale gegen Jannik Sinner erlittenen Teilriss des rechten Brustmuskels kommt das vierte Major des Jahres für den früheren Weltranglisten-Dritten zu früh.
Rekordhalter ist der Spanier Feliciano Lopez, der von 2002 bis 2022 bei 79 Majors in Folge aufschlug.
