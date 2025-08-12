Kinder bauen tödlichen Unfall mit gestohlenem Auto

Die 71-Jährige hielt sich auf einem Grünstreifen nahe der Straßenbahnschienen auf, als sie von einem Auto mit hoher Geschwindigkeit erfasst und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Das Fahrzeug hatte ein französisches Kennzeichen und war laut Ermittlungen als gestohlen gemeldet. An Bord befanden sich die vier Minderjährigen. Nach dem Zusammenstoß verließen sie das Auto und flüchteten zu Fuß, ohne Hilfe zu leisten.