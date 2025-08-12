Nach Mega-Tackle: Mbappe belohnt Fan mit Selfie

Flitzer-Alarm

Sogar Vinicius Junior und Kylian Mbappe konnten das harte Einsteigen nicht fassen. Der Flitzer schien allerdings unbeeindruckt – und setzte zum Selfie an. Mbappe war die Sache zwar ein bisschen unheimlich – doch solch einen Einsatz wollte er offenbar belohnen und stellte sich für das Selfie in Szene. Unter dem Applaus der Zuschauer wurde der Flitzer vom Tivoli schließlich vom Ordner vom Platz begleitet. Sein Ziel hat er aber wohl erreicht!