Spiel drohte Abbruch

Nach Mega-Tackle: Mbappe belohnt Fan mit Selfie

Fußball International
12.08.2025 20:02
(Bild: Birbaumer Christof)

Dieses Selfie hat sich der Flitzer vom Tivoli richtig hart verdient! Nach einem Mega-Tackle eines Ordners schaute selbst Real-Superstar Kylian Mbappe verdutzt – und belohnte den jungen Fan mit einem Foto.  

0 Kommentare

Was war passiert?

Es war die 44. Minute im Test zwischen WSG Tirol und Real Madrid, als plötzlich ein junger Mann auf das Spielfeld in Richtung der spanischen Superstars rannte. Doch kurz vor seinem Ziel tackelte ein Ordner den Jungen beinhart mit einem Schulterwurf. Das tat schon beim Zuschauen weh!

Hier die besten Fotos: 

(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)

Flitzer-Alarm
Sogar Vinicius Junior und Kylian Mbappe konnten das harte Einsteigen nicht fassen. Der Flitzer schien allerdings unbeeindruckt – und setzte zum Selfie an. Mbappe war die Sache zwar ein bisschen unheimlich – doch solch einen Einsatz wollte er offenbar belohnen und stellte sich für das Selfie in Szene. Unter dem Applaus der Zuschauer wurde der Flitzer vom Tivoli schließlich vom Ordner vom Platz begleitet. Sein Ziel hat er aber wohl erreicht!

(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)

Spiel drohte der Abbruch
So wie ein weiterer Flitzer, der es ihm nach der Pause gleichgetan hat – und ebenfalls sein Selfie mit Mbappe nach einem harten Kampf mit den Ordnern bekommen hat. Nach dem vierten Flitzer griff Schiedsrichter Markus Hameter allerdings ein, bat den Platzsprecher um eine Durchsage. Und dieser stellte klar, dass beim nächsten Flitzer der Test vom Referee abgebrochen werden könnte. Das zeigte Wirkung!

Porträt von krone Sport
krone Sport
Spiel drohte Abbruch
Folgen Sie uns auf