Donnarumma: „Ich bin enttäuscht und entmutigt!“

Donnarumma steht nicht im Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch (21 Uhr) in Udine gegen Tottenham. PSG-Trainer Luis Enrique betonte, dass es seine Entscheidung war. „Ich trage die volle Verantwortung.“ Er wolle einen anderen Torhütertypen, halte Donnarumma aber nach wie vor für einen „der besten Torhüter der Welt“. Gegen Tottenham wird der als Nachfolger für 40 Mio. Euro vom Ligarivalen OSC Lille geholte Lucas Chevalier im Tor stehen.