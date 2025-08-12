Vorteilswelt
Nach Ausbootung

Donnarumma: „Ich bin enttäuscht und entmutigt!“

Fußball International
12.08.2025 22:17

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma hat sich frustriert zum sich anbahnenden Abschied von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain geäußert.

0 Kommentare

„Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil der Gruppe sein und zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich bin enttäuscht und entmutigt“, schrieb der 26-Jährige am Dienstag in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken.

Lesen Sie auch:
Gianluigi Donnarumma
Neuer Goalie besser?
PSG sortiert Donnarumma aus! Top-Klubs wollen ihn
11.08.2025

Donnarumma steht nicht im Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch (21 Uhr) in Udine gegen Tottenham. PSG-Trainer Luis Enrique betonte, dass es seine Entscheidung war. „Ich trage die volle Verantwortung.“ Er wolle einen anderen Torhütertypen, halte Donnarumma aber nach wie vor für einen „der besten Torhüter der Welt“. Gegen Tottenham wird der als Nachfolger für 40 Mio. Euro vom Ligarivalen OSC Lille geholte Lucas Chevalier im Tor stehen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf