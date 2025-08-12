Dreiste Anzeigen-Abzocke: „Hi, ich hätte gern …“

Das war knapp! Wenn man denkt, punkto Abzockversuche geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine neue Betrugsmasche daher. Wobei jene, die mich diesmal fast um den Finger wickelte, sooo neu gar nicht ist. Falsche Identitäten und täuschend echte Mails nützen Cyberkriminelle seit jeher ...