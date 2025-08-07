Hoteliers fordern Strafen für Fake-Bewertungen

Fake-Bewertungen ruinieren Vertrauen der Gäste

Online-Bewertungen seien seit Jahren ein wichtiger Orientierungspunkt für viele Konsumentinnen und Konsumenten. Mit absichtlich falschen oder irreführenden Bewertungen werde das Vertrauen in die Erfahrungen anderer Gäste untergraben, was letztlich den Betrieben zum Nachteil gereiche, beklagen die Branchenvertreter. Teilweise gerieten Internet-Plattformen gar zur „Bühne von Sabotageakten“ – aus einer Laune heraus oder in krimineller Absicht. Die ÖHV vermutet hinter derartigen Attacken laut Aussendung vom Donnerstag immer öfter auch Bots und „zwielichtige Dienstleister“.