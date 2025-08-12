Vorteilswelt
„Hirntote“ WTO

Wie Trump die Regeln des Welthandels aushöhlt

Wirtschaft
12.08.2025 18:06
Der Welthandel ist nicht mehr so funktionstüchtig wie früher.
Der Welthandel ist nicht mehr so funktionstüchtig wie früher.

Die Handelsorganisation WTO funktioniert nicht mehr, sagt Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr und findet drastische Worte. Mit seiner Zollpolitik führe der US-Präsident die Grundidee ad absurdum und torpediere sie komplett. Diese Krise könnte aber den Weg für neue Allianzen ebnen.

Donald Trump verschiebt die 100-prozentigen Zölle gegen China erneut um 100 Tage. Mit seiner brutalen Zollpolitik hat er den Grundgedanken der Welthandelsorganisation WTO bereits ausgehöhlt.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Krone Plus Logo
„Hirntote“ WTO
Wie Trump die Regeln des Welthandels aushöhlt
Krone Plus Logo
15 Jahre Strafprozesse
Milliardengrab Hypo: Letztes Kapitel im Bank-Krimi
Opposition kontert ÖVP
Teilzeit-Debatte: „Anschlag auf Wahlfreiheit“
Röther in Villach
Leere Kika-Standorte: Suche für Nachnutzung läuft
14 Filialen
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
