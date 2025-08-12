Stella Rossa droht Aus – springt Arnautovic ein?

Futsal-Rekordmeister Stella Rossa steht nach Sponsoren-Absprüngen vor dem Aus. Aleks Ristovski, Mastermind und Trainer beim Erfolgsklub, hofft auf Hilfe gegen das drohende Aus. Teamstar Marko Arnautovic und sein Bruder Danijel wissen Bescheid, ein Treffen soll schon bald folgen.