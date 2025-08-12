Stella Rossa droht Aus – springt Arnautovic ein?

LIVE: Real Madrid trifft schon wieder gegen Tirol
Hier im Liveticker:
Futsal-Rekordmeister Stella Rossa steht nach Sponsoren-Absprüngen vor dem Aus. Aleks Ristovski, Mastermind und Trainer beim Erfolgsklub, hofft auf Hilfe gegen das drohende Aus. Teamstar Marko Arnautovic und sein Bruder Danijel wissen Bescheid, ein Treffen soll schon bald folgen.
„Wir sind der älteste und bekannteste Futsal-Verein in Österreich, quasi auch ein Aushängeschild. Müssen wir zusperren, wäre das eine absolute Katastrophe.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.