Futsal-Meister bangt

Stella Rossa droht Aus – springt Arnautovic ein?

Fußball National
12.08.2025 18:31
Kann Teamstar Marko Arnautovic Stella Rossa helfen?
Kann Teamstar Marko Arnautovic Stella Rossa helfen?(Bild: Urbantschitsch Mario)

Futsal-Rekordmeister Stella Rossa steht nach Sponsoren-Absprüngen vor dem Aus. Aleks Ristovski, Mastermind und Trainer beim Erfolgsklub, hofft auf Hilfe gegen das drohende Aus. Teamstar Marko Arnautovic und sein Bruder Danijel wissen Bescheid, ein Treffen soll schon bald folgen.

„Wir sind der älteste und bekannteste Futsal-Verein in Österreich, quasi auch ein Aushängeschild. Müssen wir zusperren, wäre das eine absolute Katastrophe.“

