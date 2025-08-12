Vorteilswelt
„Kühn und mutig sein“

Netanyahu ruft iranisches Volk zur Rebellion auf

Außenpolitik
12.08.2025 20:18
Israels Ministerpräsident Netanyahu ist im eigenen Land nicht unbedingt beliebt. Das hält ihn ...
Israels Ministerpräsident Netanyahu ist im eigenen Land nicht unbedingt beliebt. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, den Iranerinnen und Iranern Ratschläge zu erteilen.(Bild: EPA/MARC ISRAEL SELLEM/POOL)

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat das iranische Volk aufgefordert, gegen die Führung zu rebellieren. „Geht auf die Straßen, fordert Gerechtigkeit, fordert Verantwortlichkeit, protestiert gegen Tyrannei“, sagte er in einer Videobotschaft. Der Hintergrund sind unter anderem Festnahmen im Iran während des Kriegs gegen Israel.

Die iranischen Sicherheitsbehörden meldeten 21.000 Festnahmen, unter anderem wegen Spionageverdachts und unerlaubter Video- und Fotoaufnahmen. Israels Armee hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Mindestens zehn Atomforscherinnen und Atomforscher kamen ums Leben.

Irans Führung reagierte nach dem Krieg mit einer Welle der Repression. Der Grundkonflikt mit dem Erzfeind Israel besteht trotz Waffenruhe fort. Eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht.

„Zeit, für Freiheit zu kämpfen“
Nun meldete sich Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu zu Wort: „Eure Führer haben uns den Zwölf-Tage-Krieg aufgezwungen, und sie haben jämmerlich verloren.“ Die Menschen im Iran sollten „kühn und mutig sein“ und träumen. „Baut eine bessere Zukunft für eure Familien und für alle Iraner. Lasst nicht zu, dass diese fanatischen Mullahs euer Leben auch nur eine Minute länger ruinieren.“

Auch über die Wasserkrise im Iran sprach Netanyahu. „Alles bricht zusammen. Bei dieser brutalen Sommerhitze habt ihr nicht einmal sauberes, kaltes Wasser für eure Kinder (...). Jetzt ist die Zeit, für Freiheit zu kämpfen.“ Israel könne dem Iran helfen, Wasser zu recyclen und zu entsalzen.

Der Politiker, der sich in der Videobotschaft rebellisch bezeichnete, ist selbst mit Kritik aus der Opposition konfrontiert. Bei wöchentlichen Demonstrationen wird er immer wieder als Diktator beschimpft.

