Netanyahu ruft iranisches Volk zur Rebellion auf

„Zeit, für Freiheit zu kämpfen“

Nun meldete sich Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu zu Wort: „Eure Führer haben uns den Zwölf-Tage-Krieg aufgezwungen, und sie haben jämmerlich verloren.“ Die Menschen im Iran sollten „kühn und mutig sein“ und träumen. „Baut eine bessere Zukunft für eure Familien und für alle Iraner. Lasst nicht zu, dass diese fanatischen Mullahs euer Leben auch nur eine Minute länger ruinieren.“