Ein Trend, der in die völlig falsche Richtung geht

In den vergangenen zehn Jahren sind die Legionäre in unserer Fußball-Bundesliga stetig mehr geworden. Der „Ausländer-Anteil“ in der Startelf stieg von 22 auf 54 Prozent, Österreichs Talente bleiben auf der Strecke. Für „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog eine besorgniserregende Entwicklung, er warnt vor einem bösen Erwachen.
Der Trend ist nicht zu übersehen: Die österreichische Liga setzt immer mehr auf Legionäre! Bei den Spitzenteams Salzburg und Sturm sowie beim LASK ist dies seit mehreren Jahren der Fall. Nun zieht Rapid nach, setzt verstärkt auf Ausländer. Vier von zwölf Teams, die auf den Österreicher-Topf pfeifen – ein Signal, das alarmierend ist.
