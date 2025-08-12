Ein Trend, der in die völlig falsche Richtung geht

Der Trend ist nicht zu übersehen: Die österreichische Liga setzt immer mehr auf Legionäre! Bei den Spitzenteams Salzburg und Sturm sowie beim LASK ist dies seit mehreren Jahren der Fall. Nun zieht Rapid nach, setzt verstärkt auf Ausländer. Vier von zwölf Teams, die auf den Österreicher-Topf pfeifen – ein Signal, das alarmierend ist.