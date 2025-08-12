Polizei stoppte Alkolenker und wurde überrascht

Zeugen meldeten Dienstagnachmittag bei der Autobahnpolizei in Wiesing in Tirol ein Fahrzeug, das auf der Inntalautobahn in Schlangenlinien unterwegs war. Tatsächlich saß am Steuer ein Betrunkener. Doch das war nicht das einzige Vergehen des Mannes.
Die Anzeige bei der Autobahnpolizei Wiesing ging gegen 15.15 Uhr ein. Gemeldet wurde ein Fahrzeuglenker, der auf der Fahrt Richtung Kufstein ein sehr eigenwilliges Fahrverhalten an den Tag legte.
Polizei stoppte Fahrer
Die Beamten rückten aus, um den gemeldeten Vorfall zu prüfen und entdeckte den in Schlangenlinie fahrenden Lenker. Es handelte sich um einen 53-Jährigen aus Bosnien, den die Polizei auf dem Autobahnparkplatz Münster-Süd stoppen konnte. Ein Alkomattest bestätigte die Vermutung: Der Autofahrer war betrunken.
Doch als die Exekutive bei der Kontrolle die Führerscheindaten abfragen wollte, die Überraschung: Der 53-Jährige besitzt gar keine Lenkerberechtigung. Ob ihm der Schein bereits abgenommen worden war, oder er nie einen besessen hat, dazu macht die Polizei keine Angaben.
