Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bullen-Noten

Salzburgs Abwehrchef war die tragische Figur

Salzburg
12.08.2025 21:44
Rasmussen (links) war die tragische Figur.
Rasmussen (links) war die tragische Figur.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Salzburg verpasst durch die 2:3-Niederlage in Brügge heuer die Champions League. Tragische Figur beim bitteren Abend in Belgien war Abwehrboss Jacob Rasmussen. Zuerst brachte er die Bullen in Führung, doch später leitete er mit einem schweren Patzer den Ausgleich ein. Die Noten zum Spiel von Sebastian Steinbichler und Philip Kirchtag.

0 Kommentare

Schlager 5
Obwohl er drei Gegentore bekam, war er der beste Bulle am Feld. Der ÖFB-Teamgoalie hielt alles, was zu halten war und wuchs in der ersten Halbzeit über sich hinaus. 

Lainer 4
Engagierter Auftritt des Heimkehrers! Machte immer wieder Dampf auf seiner Seite und assistierte beim zweiten Treffer.

Gadou 3
Hatte mit den Angreifern der Belgier viel zu tun und konnte nicht alles weg verteidigen. Dennoch blieb er ohne großen Schnitzer.

Solide: Gadou.
Solide: Gadou.(Bild: GEPA)

Rasmussen 2
Die tragische Figur! Er brachte die Bullen mit einem tollen Kopfball in Führung. Doch kurz vor Schluss spielte er einen katastrophalen Fehlpass und kam auch danach nicht mehr in den Zweikampf gegen Forbs, der das 2:2 erzielte.

Rasmussen (li.) und Terzic konnten nicht überzeugen.
Rasmussen (li.) und Terzic konnten nicht überzeugen.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Terzic 2
Gegen Forbs immer wieder nur der zweite Sieger. Bekam den flinken Mann überhaupt nicht in den Griff.

Bidstrup 3
Ging im Zentrum in jeden Zweikampf, setzte aber keine großen Akzente.

Diabate 3
Spielte eine sehr gute erste Hälfte, baute anschließend aber kontinuierlich ab. 

Gute erste Hälfte: Diabate (re.).
Gute erste Hälfte: Diabate (re.).(Bild: Tröster Andreas)

Nene 3
Über weite Strecken der Partie kam vom Malier zu wenig. Immerhin leitete er per klugen Pass auf Lainer das 2:0 ein.

Kjaergaard 4
Der Däne leitete fast jeden Angriff der Bullen ein, übernahm viel Verantwortung im Mittelfeld. Spulte ein enormes Laufpensum ab.

Baidoo 4
Stand etwas überraschend in der Startelf, doch rechtfertigte seine Nominierung mit dem Tor zum 2:0, als er eine Lainer-Flanke direkt verwertete. 

Baidoo (li.) jubelte mit Kjaergaard.
Baidoo (li.) jubelte mit Kjaergaard.(Bild: GEPA)

Vertessen 2
Der aktuell beste Knipser der Bullen blieb dieses Mal blass. Hatte keine einzige nennenswerte Offensiv-Aktion.

Ratkov 2
Konnte sich nach seiner Einwechslung nicht mehr in Szene setzen.

Alajbegovic, Daghim, Schuster 0

Lesen Sie auch:
Nichts ist es geworden mit dem Aufstieg ins Champions-League-Playoff für Stefan Lainer und Co.
CL-Playoff verpasst
LIVE: Baidoo trifft! Salzburg geht 2:0 in Führung
12.08.2025

Trainer Letsch 3
Seine Idee mit Baidoo in der Spitze ging auf. In der zweiten Halbzeit wirkten die Bullen müde, trotzdem wechselte er relativ spät.

Unser Notenschlüssel: 6 weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 solide, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
219.805 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
160.702 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
136.667 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1315 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf