Salzburgs Abwehrchef war die tragische Figur

Salzburg verpasst durch die 2:3-Niederlage in Brügge heuer die Champions League. Tragische Figur beim bitteren Abend in Belgien war Abwehrboss Jacob Rasmussen. Zuerst brachte er die Bullen in Führung, doch später leitete er mit einem schweren Patzer den Ausgleich ein. Die Noten zum Spiel von Sebastian Steinbichler und Philip Kirchtag.
Schlager 5
Obwohl er drei Gegentore bekam, war er der beste Bulle am Feld. Der ÖFB-Teamgoalie hielt alles, was zu halten war und wuchs in der ersten Halbzeit über sich hinaus.
Lainer 4
Engagierter Auftritt des Heimkehrers! Machte immer wieder Dampf auf seiner Seite und assistierte beim zweiten Treffer.
Gadou 3
Hatte mit den Angreifern der Belgier viel zu tun und konnte nicht alles weg verteidigen. Dennoch blieb er ohne großen Schnitzer.
Rasmussen 2
Die tragische Figur! Er brachte die Bullen mit einem tollen Kopfball in Führung. Doch kurz vor Schluss spielte er einen katastrophalen Fehlpass und kam auch danach nicht mehr in den Zweikampf gegen Forbs, der das 2:2 erzielte.
Terzic 2
Gegen Forbs immer wieder nur der zweite Sieger. Bekam den flinken Mann überhaupt nicht in den Griff.
Bidstrup 3
Ging im Zentrum in jeden Zweikampf, setzte aber keine großen Akzente.
Diabate 3
Spielte eine sehr gute erste Hälfte, baute anschließend aber kontinuierlich ab.
Nene 3
Über weite Strecken der Partie kam vom Malier zu wenig. Immerhin leitete er per klugen Pass auf Lainer das 2:0 ein.
Kjaergaard 4
Der Däne leitete fast jeden Angriff der Bullen ein, übernahm viel Verantwortung im Mittelfeld. Spulte ein enormes Laufpensum ab.
Baidoo 4
Stand etwas überraschend in der Startelf, doch rechtfertigte seine Nominierung mit dem Tor zum 2:0, als er eine Lainer-Flanke direkt verwertete.
Vertessen 2
Der aktuell beste Knipser der Bullen blieb dieses Mal blass. Hatte keine einzige nennenswerte Offensiv-Aktion.
Ratkov 2
Konnte sich nach seiner Einwechslung nicht mehr in Szene setzen.
Alajbegovic, Daghim, Schuster 0
Trainer Letsch 3
Seine Idee mit Baidoo in der Spitze ging auf. In der zweiten Halbzeit wirkten die Bullen müde, trotzdem wechselte er relativ spät.
Unser Notenschlüssel: 6 weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 solide, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
