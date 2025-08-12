Vorteilswelt
Zahlreiche Ausfälle

Das Bermuda-Dreieck des Stroms in Mariahilf

Wien
12.08.2025 19:00
In Mariahilf sind gerade besonders viele Baustellen aktiv.
In Mariahilf sind gerade besonders viele Baustellen aktiv.(Bild: Zoran Obradovic)

Seit Ende Juni häufen sich die Stromausfälle in einem Viertel, das bisher wenig bis keine erlebte. Die Wiener Netze erklären, warum.

Zahlreiche Bewohner in Mariahilf fragen sich mittlerweile, warum es gerade bei ihnen zu einer gehäuften Anzahl von Stromausfällen kommt. Begonnen hat es am 27. Juni, kurz nach 16 Uhr. Rund um die Gumpendorfer Straße fielen plötzlich die Lichter aus. Die Ursache? Ein beschädigtes Kabel.

