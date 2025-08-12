Das Bermuda-Dreieck des Stroms in Mariahilf

Zahlreiche Bewohner in Mariahilf fragen sich mittlerweile, warum es gerade bei ihnen zu einer gehäuften Anzahl von Stromausfällen kommt. Begonnen hat es am 27. Juni, kurz nach 16 Uhr. Rund um die Gumpendorfer Straße fielen plötzlich die Lichter aus. Die Ursache? Ein beschädigtes Kabel.