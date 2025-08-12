Vorteilswelt
Feuerwehr gefordert

Wieder ging bei Zederhaus Fahrzeug in Flammen auf

Salzburg
12.08.2025 20:00
Die Feuerwehr Zederhaus im Löscheinsatz
Die Feuerwehr Zederhaus im Löscheinsatz

Auf der Tauernautobahn kam es am Dienstag wieder zu einem Fahrzeugbrand. Diesmal ging ein Kleinbus in Flammen auf. Die Feuerwehr Zederhaus löschte den Brand rasch.

Es war schon der dritte Fahrzeugbrand auf der A10 bei Zederhaus innerhalb von nur zehn Tagen: Am Dienstag stand gegen 15 Uhr zwischen der Einhausung Zederhaus und dem Tauerntunnel ein Kleinbus in Flammen. 

Die Insassen hatten sich noch unverletzt in Sicherheit bringen können. Auch ein Wohnwagen war rechtzeitig abgehängt worden. Der Löscheinsatz mit zwölf Feuerwehrkräften dauerte rund eine Stunde. 

