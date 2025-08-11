FC Brügge gegen Salzburg ab 19.30 Uhr LIVE

„Das Ergebnis aus dem Hinspiel ist natürlich nicht das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten vorlegen, das haben wir aber leider nicht geschafft“, erklärte der Deutsche. „Aber wir werden uns sicherlich nicht aufgeben, sondern uns vielmehr sehr gezielt auf das Rückspiel vorbereiten und möglichst das besser machen, was im Hinspiel gefehlt hat. Und das war wirklich nicht viel.“ Innenverteidiger Jacob Rasmussen gab eine einfache Devise aus: „Wir müssen Tore schießen, aber wir müssen auch Gegentore vermeiden.“