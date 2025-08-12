Tausende Passdaten von Italien-Urlaubern gestohlen

Persönliche Daten wertvoll für Kriminelle

Die Agentur AgID warnte davor, dass persönliche Dokumente im Netz ein wertvolles Gut für kriminelle Organisationen darstellen. Die Daten könnten genutzt werden für Identitätsdiebstahl, das Erstellen gefälschter Ausweise, das Eröffnen von Bankkonten oder Kreditlinien sowie für Angriffe, bei denen gezielt das Umfeld der Opfer manipuliert wird, indem sich die Kriminellen als eine dem Opfer bekannte Person ausgeben.