Im Internet verkauft

Tausende Passdaten von Italien-Urlaubern gestohlen

Digital
12.08.2025 21:45
Die Kriminellen hatten mehrere Hotels in Italien im Visier, auch in Venedig.
Die Kriminellen hatten mehrere Hotels in Italien im Visier, auch in Venedig.(Bild: APA/AFP/Stefano RELLANDINI)

Eine Gruppe von Kriminellen hat Daten von Tausenden Reisepässen aus italienischen Hotels gestohlen. Darunter sind auch Unterkünfte in beliebten Urlaubsorten wie Venedig oder Triest. Die Daten verkauften die Kriminellen dann im Internet weiter.

Eine Gruppe von Cyberkriminellen mit dem Namen „Mydocs“ hat Hotels in ganz Italien ins Visier genommen, insbesondere Vier-Sterne-Häuser. Die illegalen Aktivitäten begannen im Juni. Dabei fing die Gruppe Scans von Pässen und Personalausweisen von ahnungslosen Gästen ab, während die ins Hotel eincheckten.

Zu den betroffenen Hotels gehört unter anderem das Hotel Ca‘ dei Conti in Venedig, wo im Juli etwa 38.000 Bilddateien geklaut wurden. Weitere betroffene Häuser sind das Hotel Continentale in Triest, dem 17.000 Dokumente gestohlen wurden, sowie Hotels in Milano Marittima und auf der Insel Ischia. 

Gestohlene Daten zum Verkauf angeboten
Laut der italienischen Digitalagentur AgID veröffentlichte die Gruppe am vergangenen Wochenende Beiträge im Dark Web – also dem Bereich des Internets, der nicht über Suchmaschinen wie Google aufgerufen werden kann. Darin boten sie über 70.000 gestohlene Dokumente aus verschiedenen Hotels zum Verkauf an.

Einige der veröffentlichten Dokumente wurden zwar verpixelt, dennoch wurden sie auf einschlägigen Plattformen zum Kauf angeboten – mit Preisen zwischen 800 und 10.000 Euro, je nach Umfang und Qualität der Daten.

Persönliche Daten wertvoll für Kriminelle
Die Agentur AgID warnte davor, dass persönliche Dokumente im Netz ein wertvolles Gut für kriminelle Organisationen darstellen. Die Daten könnten genutzt werden für Identitätsdiebstahl, das Erstellen gefälschter Ausweise, das Eröffnen von Bankkonten oder Kreditlinien sowie für Angriffe, bei denen gezielt das Umfeld der Opfer manipuliert wird, indem sich die Kriminellen als eine dem Opfer bekannte Person ausgeben.

