„Wollen illegale Migration gegen null drängen“

Heuer 1919 Aufgriffe

Das lässt sich durch die amtlichen Aufzeichnungen klar belegen: Seit 1. Jänner bis Montag in der Früh sind exakt 1919 im Burgenland registrierte Aufgriffe vermerkt. Drastisch verringert hat sich ebenso die Zahl der Festnahmen von Schleppern. Während 2023 in Ungarn 166 Täter gefasst worden sind, waren es im vergangenen Jahr 33 und heuer bislang 12. Im Burgenland gab es vorerst drei Festnahmen. „Wir wollen die illegale Migration gegen null drängen“, kündigte der Innenminister als sein Ziel an.