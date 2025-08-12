Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Karner an der Grenze

„Wollen illegale Migration gegen null drängen“

Burgenland
12.08.2025 19:19
Innenminister Karner, flankiert von Fasching und Takacs, gratulierte in Nickelsdorf den ...
Innenminister Karner, flankiert von Fasching und Takacs, gratulierte in Nickelsdorf den „Fox“-Beamten für ihre Erfolge.(Bild: Grammer Karl)

Klare Worte sprach Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an der Grenze in Nickelsdorf. Seine Ankündigung, der Schleppermafia trotz sinkender Aufgriffszahlen weiterhin den Kampf anzusagen, wird durch den Erfolg der „Operation Fox“ untermauert.

0 Kommentare

„Raffiniert, fleißig, konsequent und – erfolgreich!“ Innenminister Gerhard Karner hob an einem der am stärksten frequentierten Grenzübergänge Europas die Leistungen der „Fox“-Beamten hervor. In länderübergreifender Zusammenarbeit zwischen Österreich und Ungarn sind die „Füchse“ Ende 2022 ausgeschwärmt, um das zu dieser Zeit ausufernde Schlepperunwesen einzudämmen.

Innenminister Karner prüfte an der Grenze in Nickelsdorf den Lageplan.
Innenminister Karner prüfte an der Grenze in Nickelsdorf den Lageplan.(Bild: Grammer Karl)

Starker Rückgang
„Die dramatischen Bilder von damals sind allen in Erinnerung, scharenweise wurden vor allem junge Männer aufgegriffen, in großer Zahl Schlepperfahrzeuge beschlagnahmt“, gab Karner zu bedenken. Damit sei nun weitestgehend Schluss.

Die Zahl der Flüchtlinge, die im Burgenland stranden, ist deutlich zurückgegangen. Konkret wurden in der vergangenen Woche 74 Aufgriffe verzeichnet, vor drei Jahren waren es im Vergleichszeitraum noch, 2567. So viele sind nicht einmal in mehr als sieben Monaten 2025 von der Polizei und dem Bundesheer im Assistenzeinsatz gemeldet worden.

Lesen Sie auch:
Mittlerweile sind 20 österreichische Beamte an der bulgarisch-türkischen Grenze im Einsatz. 
20 Polizisten vor Ort
Karner weihte Grenzabschnitt an EU-Außengrenze ein
04.07.2025
Stabile Lage
Innenminister beschließt Grenzmanagement-Rückbau
08.08.2025

Heuer 1919 Aufgriffe
Das lässt sich durch die amtlichen Aufzeichnungen klar belegen: Seit 1. Jänner bis Montag in der Früh sind exakt 1919 im Burgenland registrierte Aufgriffe vermerkt. Drastisch verringert hat sich ebenso die Zahl der Festnahmen von Schleppern. Während 2023 in Ungarn 166 Täter gefasst worden sind, waren es im vergangenen Jahr 33 und heuer bislang 12. Im Burgenland gab es vorerst drei Festnahmen. „Wir wollen die illegale Migration gegen null drängen“, kündigte der Innenminister als sein Ziel an.

Beachtliche Bilanz
Ein Blick zurück: Die Corona-Pandemie hatte die illegale Migration fast zum Erliegen gebracht. „Doch es gab ein Danach, schwerwiegend. Mit der ,Operation Fox’ gelang es uns, den Schleppern gezielt den Kampf anzusagen“, erklärte Bundespolizeidirektor Michael Takacs.

Seither wurden von den „Fox“-Beamten im Spezialauftrag mehr als 3200 Flüchtlinge gestellt und 230 Schlepper festgenommen, 209 davon in Ungarn. Letzter erfolgreicher Einsatz ist am 7. August auf der M1 im östlichen Nachbarland erfolgt. Laut Takacs sind die Täter weiterhin „brutal und herausfordernd“, doch die Polizei sei so gut aufgestellt, dass die Schleuserorganisationen nachjustieren müssen.

Zitat Icon

Dank modernster Technik sind wir auf Augenhöhe mit der Schleppermafia, oder in vielen Details sogar einen Schritt voraus.

Michael Takacs, Bundespolizeidirektor

„Setzen Schleppermafia zu“
Die Exekutive habe ebenfalls technisch aufgerüstet. „Wir sind nicht einen Schritt zurück, sondern auf Augenhöhe mit der Schleppermafia, oder mitunter einen Schritt voraus“, betonte Takacs. Dem kann der stellvertretende Landespolizeidirektor Werner Fasching nur beipflichten: „Mit dieser Erfolgsgeschichte können wir gut leben.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 30°
Symbol heiter
Güssing
15° / 31°
Symbol heiter
Mattersburg
15° / 31°
Symbol heiter
Neusiedl am See
15° / 30°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
16° / 31°
Symbol heiter

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
218.940 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
160.691 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
136.233 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1319 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1078 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Burgenland
Ruster Stammgäste
Störche brechen früh in südliche Gefilde auf
Feuerwehr-Bergung
Spektakulärer Crash bei Pinkafeld: Zwei Verletzte
Unerwartet verstorben
Norbert Pingitzer: Abschied von einer Legende
Sportclub nur Remis
Leobendorfs Auferstehung: zwei Spiele, zwei Siege!
Mit Heli ins Spital
Arbeiter bei Baustellen-Unfall schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf