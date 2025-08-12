Er wollte sterben – und wird zum Essen eingeladen

Im Dezember 2024 teilte Joseph Awuah-Darko, auch bekannt als „Okuntakinte“ seinen Followern auf Instagram mit, dass er sterben wolle. Er könne mit seiner bipolaren Störung nicht mehr leben, weshalb er in die Niederlande gezogen sei, um dort aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Davor wollte der 28-Jährige aber noch ein letztes Projekt starten – er nannte es „The Last Supper Project“, was auf Deutsch so viel heißt, wie „das letzte Abendmahl-Projekt“.