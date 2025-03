Glasfaser: Österreich im Schneckentempo unterwegs

„Wir sind selbst das Unternehmen, das am meisten Glasfaser ausbaut in Österreich, wir haben nichts gegen Glasfaserausbau“, sagte Vize-CEO Thomas Arnoldner im Februar und ergänzte: „Wir sind aber der Meinung: In Zeiten begrenzter Mittel sollte man diese verantwortungsvoll einsetzen.“ In den vergangenen Jahren seien 2,4 Milliarden Euro in Förderungen gepumpt worden, die Anschlüsse einzelner Haushalte seien mit bis zu 80.000 Euro gefördert worden. Im Durchschnitt koste ein Glasfaser-Anschluss in Österreich 2000 Euro, berichtete A1-Österreich-Chef Marcus Grausam.