Norwegens König hofft auf ruhigeres Jahr 2026

In einem Interview mit dem Sender „NRK“ kurz vor dem Weihnachtsfest erklärte der Monarch, er empfinde großes Mitgefühl für „alle Betroffenen“. „Wir hoffen, (...) dass es ihnen nach dem Prozess besser geht“, sagte er und unterstrich zugleich, dass sich diese Hoffnung nicht ausschließlich auf die eigene Familie beziehe.

Riesenskandal erschütterte Norwegen

Der 28 Jahre alte Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) aus einer früheren Beziehung war im August in insgesamt 32 Punkten angeklagt worden, unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Er hatte eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein. Die meisten weiteren Anschuldigungen streitet er ab, darunter auch die Vergewaltigungsvorwürfe.