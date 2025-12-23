Vorteilswelt
Trick mit Finanzonline

Flachgauerin verlor bei Internetbetrug 70.000 Euro

Chronik
23.12.2025 16:44
Symbolbild
Symbolbild(Bild: PeopleImages.com - #1466786)

Eine Flachgauerin (64) fiel auf einen Trick von Internetbetrügern herein. Sie war im guten Glauben, ihr Finanzonline-Konto zu aktualisieren. In Wahrheit wurden aber Überweisungen getätigt. Der Schaden beträgt 70.000 Euro. 

Die 64-Jährige bekam auf ihr Handy eine SMS mit der Information, dass bei ihrem Finanzonline-Zugang die Zugangsdaten abgelaufen seien. Die gutgläubige Frau klickte daraufhin einen mitgesendeten Link an und landete auf einer täuschend echt gestalteten Website. Sie gab dort mehrere persönliche Daten ein. 

Stornobestätigungen waren eigentlich Überweisungen
Kurz darauf sendeten die Internetbetrüger 14 Nachrichten, welche als Stornobestätigungen getarnt waren. In Wahrheit handelte es sich aber um Überweisungen auf vier ausländische Bankkonten in den Niederlanden und in Deutschland. Die Frau wurde um 70.000 Euro erleichtert. 

Lesen Sie auch:
Massive Häufung: Die Banken warnen vor dreisten Betrüger gerade in der Weihnachtszeit ...
Vorsicht, Abzocke!
Betrugsmaschen: Österreichs Banken warnen Kunden
23.12.2025
Phishing-Opfer
Pinzgauerin verliert rund 75.000 Euro an Betrüger
16.12.2025

Die Ermittlungen sind voll im Gange. Die Polizei warnt einmal mehr vor betrügerischen Nachrichten und Internetseiten. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

