Flachgauerin verlor bei Internetbetrug 70.000 Euro

Eine Flachgauerin (64) fiel auf einen Trick von Internetbetrügern herein. Sie war im guten Glauben, ihr Finanzonline-Konto zu aktualisieren. In Wahrheit wurden aber Überweisungen getätigt. Der Schaden beträgt 70.000 Euro.
Die 64-Jährige bekam auf ihr Handy eine SMS mit der Information, dass bei ihrem Finanzonline-Zugang die Zugangsdaten abgelaufen seien. Die gutgläubige Frau klickte daraufhin einen mitgesendeten Link an und landete auf einer täuschend echt gestalteten Website. Sie gab dort mehrere persönliche Daten ein.
Stornobestätigungen waren eigentlich Überweisungen
Kurz darauf sendeten die Internetbetrüger 14 Nachrichten, welche als Stornobestätigungen getarnt waren. In Wahrheit handelte es sich aber um Überweisungen auf vier ausländische Bankkonten in den Niederlanden und in Deutschland. Die Frau wurde um 70.000 Euro erleichtert.
Die Ermittlungen sind voll im Gange. Die Polizei warnt einmal mehr vor betrügerischen Nachrichten und Internetseiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.