Historikerin warnt vor brüchiger Macht in Russland

Exil verändert Arbeit von Organisation

Die Arbeit der Menschenrechtsorganisation habe sich durch das Exil verändert. Scherbakowa selbst verließ Moskau kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs und ist heute Vorsitzende des Vereins Zukunft Memorial in Deutschland. Memorial verfüge über das größte nichtstaatliche Archiv zur politischen Verfolgung in der Sowjetunion, zum Lagersystem sowie zu Kriegen in Tschetschenien und Georgien.