Autopsie angeordnet

Norweger Bakken trug Höhenmaske bei seinem Tod

Wintersport
25.12.2025 21:30
Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken

Nach dem Tod des norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken ist ein erstes Detail ans Licht gekommen. Wie der norwegische Biathlon-Verband in einer Mitteilung bekannt gab, habe der 27-Jährige eine Höhentrainingsmaske getragen, als er tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden wurde.

Dem Verband seien „die Umstände des Erwerbs und der Verwendung dieser Maske derzeit nicht bekannt“. Man werde in den kommenden Tagen versuchen, weitere Informationen zu diesem Sachverhalt zu erhalten. Doch welche Rolle spielt die Höhentrainingsmaske beim Tod des Biathleten? 



Autopsie angeordnet
Die Autopsie des Athleten werde über die Weihnachtsfeiertage in Italien durchgeführt, teilte der Verband ebenfalls mit. „Polizei und Gerichtsmedizin werden den Hergang des Geschehens und die Todesursache klären. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir die Presse informieren“, heißt es weiter.

Bakken hatte im März 2022 sein Weltcup-Debüt gegeben und im selben Jahr auch einen Weltcup-Sieg gefeiert. Danach warf ihn eine Herzmuskelentzündung zurück, erst in diesem Winter kehrte Bakken in den Weltcup-Kader zurück und schaffte mehrere Top-Ten-Platzierungen.

