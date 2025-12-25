Vorteilswelt
Kuss, Pyjama & Co.

Heidi Klum zeigt ihre intimsten Weihnachtsmomente

Society International
25.12.2025 19:08
Mistelzweig-Kuss in New York! Heidi und Tom feiern Traumweihnachten
Mistelzweig-Kuss in New York! Heidi und Tom feiern Traumweihnachten(Bild: Screenshot: heidiklum/Instagram, Krone KREATIV)

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben Weihnachten dieses Jahr auf ganz besondere Art und Weise gefeiert: mit Pyjama-Date, Eislaufen und romantischem Kuss unter dem Mistelzweig. Die 52-jährige Model-Ikone und ihr 36-jähriger Ehemann zeigten dabei einmal mehr, wie gemütlich und familiär Weihnachten aussehen kann.

Auf Instagram teilte Heidi Klum intime Einblicke in ihre Feierlichkeiten. Gemeinsam mit Tom Kaulitz und ihren vier Kindern – Leni, Henry, Johan und Lou – posierte sie unter dem Christbaum in rot-weiß karierten Partner-Pyjamas und Weihnachtsmützen.

Auch Partner der Kinder sowie Klums Schwager Bill Kaulitz waren dabei. „Merry Christmas. Sending love“, schrieb Klum zu einem der Schnappschüsse. Die Familien-Pyjamas sind bei den Klum-Kaulitz’ inzwischen Tradition; bereits 2024 präsentierte Heidi die Crew in ähnlichen Outfits in Aspen.

Date wird zum winterlichen Highlight
Für das winterliche Highlight sorgte ein Eislauf-Date am Rockefeller Center. Heidi und Tom hielten Händchen auf dem Eis, offenbar schon in ihren Weihnachts-Pyjamas, während im Hintergrund Mariah Careys Klassiker „All I Want for Christmas Is You“ lief. Auch Bill Kaulitz nutzte die Gelegenheit, die weihnachtliche Stimmung in New York in seinen Social-Media-Stories zu teilen.

Blutente, Jakobsmuscheln und Glühwein
Der festliche Tag setzte sich mit einem Gourmet-Dinner im exklusiven Restaurant „The Grill“ fort. Auf dem Tisch landeten Delikatessen wie „Canard à la Presse“ (Blutente), wachsweich gekochte Eier mit Kaviar sowie gebackene Jakobsmuscheln mit feiner Schneckensauce. Bill Kaulitz überraschte die Familie im Anschluss mit einem eigenen Glühweinstand draußen, inklusive heißem Punsch und frittierten Leckereien.

Romantischer Kuss rundet liebevolle Feiern ab
Abgerundet wurde der Weihnachtstag mit einem romantischen Kuss von Heidi Klum und Tom Kaulitz unter dem Mistelzweig vor einem festlich beleuchteten Baum – ein Bild, das die besondere Zweisamkeit des prominenten Paars unterstreicht. Für Klum und Kaulitz hat Heiligabend eine besondere Bedeutung: Am 24. Dezember 2018 feierte das Paar seine Verlobung, die Hochzeit folgte 2019 auf Capri.

Neben den familiären Feiern blieb auch Zeit für Kultur: Kurz vor Weihnachten besuchte der Klum-Clan die New Yorker Aufführung von „Der Nussknacker“ und erhielt exklusive Einblicke hinter die Kulissen, inklusive Kostümen und Bühnenbild.

