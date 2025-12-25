Heidi Klum zeigt ihre intimsten Weihnachtsmomente

Romantischer Kuss rundet liebevolle Feiern ab

Abgerundet wurde der Weihnachtstag mit einem romantischen Kuss von Heidi Klum und Tom Kaulitz unter dem Mistelzweig vor einem festlich beleuchteten Baum – ein Bild, das die besondere Zweisamkeit des prominenten Paars unterstreicht. Für Klum und Kaulitz hat Heiligabend eine besondere Bedeutung: Am 24. Dezember 2018 feierte das Paar seine Verlobung, die Hochzeit folgte 2019 auf Capri.