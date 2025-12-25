Experten warnen jetzt vor Automatik bei Autolicht

Diesiges Wetter könnte verheerende Folgen haben

„Greifen Sie lieber früher als zu spät zum Lichtschalter und verlassen Sie sich nicht auf die Automatikfunktion“, mahnt Alexander Bausch vom Dienstleistungsunternehmen. Das Problem: Die Elektronik kann lediglich zwischen hell und dunkel unterscheiden. Bei diesigem Wetter, Nebel, Regen oder Schneefall am Tag reagiert sie oft zu spät – oder gar nicht.