Bolsonaro nach Not-OP für eine Woche im Spital

Brasiliens inhaftierter Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines beidseitigen Leistenbruchs operiert worden. Der Eingriff in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Brasília sei erfolgreich verlaufen, teilte sein Sohn Flavio Bolsonaro auf der Plattform X mit. Der 70-Jährige soll laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1 nun für eine Woche in der Klinik bleiben.
Der frühere Staatschef musste in den vergangenen Jahren bereits mehrfach operiert werden, nachdem er während des Wahlkampfs 2018 niedergestochen und schwer verletzt worden war. Ein Bundesrichter hatte die Operation zuvor genehmigt.
Hat laut Gericht Staatsstreich geplant
Der ehemalige Präsident (2019-2022) verbüßt seit Ende November eine mehr als 27-jährige Haftstrafe wegen eines Putschversuchs. Ihm wird vorgeworfen, nach seiner Abwahl einen Staatsstreich gegen die Regierung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva geplant zu haben.
Richter bleibt hart
Einen Antrag von Bolsonaros Anwälten auf die Verbüßung seiner Strafe im Hausarrest aus gesundheitlichen Gründen lehnte der Richter allerdings ab. Er begründete dies mit Bolsonaros wiederholten Verstößen gegen Auflagen und Fluchtversuchen. So hatte er beispielsweise in der Nacht vor seiner Festnahme seine elektronische Fußfessel mit einem Lötkolben beschädigt.
