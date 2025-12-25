Bolsonaro nach Not-OP für eine Woche im Spital

Richter bleibt hart

Einen Antrag von Bolsonaros Anwälten auf die Verbüßung seiner Strafe im Hausarrest aus gesundheitlichen Gründen lehnte der Richter allerdings ab. Er begründete dies mit Bolsonaros wiederholten Verstößen gegen Auflagen und Fluchtversuchen. So hatte er beispielsweise in der Nacht vor seiner Festnahme seine elektronische Fußfessel mit einem Lötkolben beschädigt.