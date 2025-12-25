Vorteilswelt
Aber heuer ganz anders

Salahs Weihnachtsgruß sorgt erneut für Shitstorm

Fußball International
25.12.2025 18:09
Mo Salah
Mo Salah(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Alle Jahre wieder! Einmal mehr sorgt der Christbaum von Liverpool-Superstar Mohamed Salah für mächtig Aufregung im Netz. Für sein Weihnachtsposting erhält der Ägypter auch heuer wieder einen Mega-Shitstorm der muslimischen Community. 

Und das, obwohl er diesmal selbst gar nicht auf dem Foto zu sehen ist, sondern lediglich seine beiden Töchter vor dem wunderbar geschmückten Christbaum posieren.

Salah weilt ja derzeit mit dem Nationalteam beim Afrika Cup. Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool schoss Ägypten am Montag in Agadir in der Nachspielzeit via Linksschuss zum 2:1-Sieg gegen Simbabwe. Und trotzdem hagelte es im Netz böse Beleidigungen. „Was für Schwein“, steht da etwa in arabischer Sprache. Ein anderer nannte Salah eine Schlange. 

Lesen Sie auch:
Mohamed Salah
Der Liverpool-Star
Salah Ägypten-Goldtorschütze bei Afrika-Cup-Start!
22.12.2025

Liebgewonnene Tradition
Immerhin: Viele andere Follower verteidigten den Torjäger auch für seine Weihnachtsgrüße – gegen immer wieder vorgebrachte Belehrungen darüber, was ein Muslim zu tun und zu lassen habe – und freuen sich auf die liebgewonnene Tradition seiner Xmas-Grüße!

