Salahs Weihnachtsgruß sorgt erneut für Shitstorm

Salah weilt ja derzeit mit dem Nationalteam beim Afrika Cup. Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool schoss Ägypten am Montag in Agadir in der Nachspielzeit via Linksschuss zum 2:1-Sieg gegen Simbabwe. Und trotzdem hagelte es im Netz böse Beleidigungen. „Was für Schwein“, steht da etwa in arabischer Sprache. Ein anderer nannte Salah eine Schlange.