Salahs Weihnachtsgruß sorgt erneut für Shitstorm

Alle Jahre wieder! Einmal mehr sorgt der Christbaum von Liverpool-Superstar Mohamed Salah für mächtig Aufregung im Netz. Für sein Weihnachtsposting erhält der Ägypter auch heuer wieder einen Mega-Shitstorm der muslimischen Community.
Und das, obwohl er diesmal selbst gar nicht auf dem Foto zu sehen ist, sondern lediglich seine beiden Töchter vor dem wunderbar geschmückten Christbaum posieren.
Salah weilt ja derzeit mit dem Nationalteam beim Afrika Cup. Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool schoss Ägypten am Montag in Agadir in der Nachspielzeit via Linksschuss zum 2:1-Sieg gegen Simbabwe. Und trotzdem hagelte es im Netz böse Beleidigungen. „Was für Schwein“, steht da etwa in arabischer Sprache. Ein anderer nannte Salah eine Schlange.
Liebgewonnene Tradition
Immerhin: Viele andere Follower verteidigten den Torjäger auch für seine Weihnachtsgrüße – gegen immer wieder vorgebrachte Belehrungen darüber, was ein Muslim zu tun und zu lassen habe – und freuen sich auf die liebgewonnene Tradition seiner Xmas-Grüße!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.