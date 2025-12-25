Bibi-Ex Julian verkündet überraschende Baby-News

Ein Weihnachtsfest, das für Julian Claßen und seine Partnerin Palina kaum emotionaler sein könnte: Mitten in den Feiertagen verkünden die beiden eine Nachricht, die Fans bereits geahnt hatten – und die für das Paar selbst wie ein kleines Wunder kommt.
Der YouTuber, bekannt als Julienco, und seine Freundin Palina erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft teilten sie am Donnerstagabend, dem 25. Dezember, auf Instagram. „Wir sind schwanger“, schreiben die beiden – und beschreiben das ungeplante Timing als besonderes Geschenk zu Weihnachten.
Paar zeigt sich selbst überrascht
Dass Palina schwanger ist, überrascht das Paar selbst. Zwar sei der Kinderwunsch vorhanden gewesen, doch Palina leidet am PCO-Syndrom, einer hormonellen Erkrankung, die eine Schwangerschaft erschweren kann. Gerade deshalb habe man gelernt, vorsichtig zu hoffen. Umso größer ist nun die Freude darüber, dass es schneller geklappt hat als erwartet.
Bereits einige Tage vor der offiziellen Verkündung hatte Palina offen über ihre Diagnose gesprochen und ihren Followern von den Ängsten berichtet, die damit verbunden waren. Nach eigenen Angaben war sie nach der Diagnose zunächst sehr mitgenommen, begann aber anschließend, ihren Zyklus bewusst zu beobachten – auch, weil für sie feststand, dass sie Mutter werden möchte.
Paar will Frauen Mut machen
Warum das Paar so früh an die Öffentlichkeit geht, erklären Julian und Palina ebenfalls offen: Sie wollten ihre Reise von Anfang an teilen und anderen Frauen Mut machen, die ebenfalls mit hormonellen Einschränkungen oder dem PCO-Syndrom leben. Normalerweise würde man eine Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich machen, schreiben sie – doch sie hätten ihren Followern versprochen, ehrlich mitzunehmen.
In welcher Schwangerschaftswoche Palina ist, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Resonanz in den sozialen Netzwerken fällt überwältigend aus. Viele Fans gratulieren dem Paar und danken insbesondere Palina für ihre Offenheit.
Bereits Kind Nummer drei
Für Julian Claßen ist es bereits das dritte Kind. Aus seiner früheren, 13 Jahre langen Beziehung mit Bianca Heinicke, besser bekannt als Bibi, hat er einen Sohn (*2018) und eine Tochter (*2020). Die Ehe des einstigen YouTube-Traumpaares endete im Sommer 2022. Seine Beziehung mit Palina machte Claßen im November 2024 öffentlich.
