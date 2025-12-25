Bibi-Ex Julian verkündet überraschende Baby-News

Paar will Frauen Mut machen

Warum das Paar so früh an die Öffentlichkeit geht, erklären Julian und Palina ebenfalls offen: Sie wollten ihre Reise von Anfang an teilen und anderen Frauen Mut machen, die ebenfalls mit hormonellen Einschränkungen oder dem PCO-Syndrom leben. Normalerweise würde man eine Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich machen, schreiben sie – doch sie hätten ihren Followern versprochen, ehrlich mitzunehmen.