Widhölzl: „Hoffen, dass die Tournee besser wird“

Heuer ist die Ausgangslage für das siebenköpfige ÖSV-Aufgebot mit Tschofenig, Hörl, Kraft, Embacher, Jonas Schuster, Maximilian Ortner und Routinier Manuel Fettner (40) bei seiner letzten Tournee freilich eine andere. Kraft war zwar über das jüngste Leistungstief im rot-weiß-roten Team erstaunt, sieht die ÖSV-Equipe aber breit aufgestellt. „Ich bin schon guter Dinge, dass wir alle gute Wettkämpfe abliefern können. Sonst müssen es die Jungen richten, weil die sind in Form. Das ist auch schön“, sagte der Salzburger. In Engelberg überzeugte Schuster mit den Plätzen fünf und sechs – die bisher besten Weltcup-Resultate des 22-jährigen Tirolers. Auch Embacher zeigte als Achter mit Schanzenrekord unmittelbar vor der Weihnachtspause auf. „Die beiden haben es richtig gut gemacht“, sprach Widhölzl ein Sonderlob aus.