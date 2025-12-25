Salzburgerin stürzt in deutschem Gebirge ab

Reihe an Notfällen im Lattengebirge

Der Vorfall reiht sich in eine Reihe von Notfällen im Lattengebirge ein: Bereits am 21. Dezember hatte ein 85-jähriger erfahrener Bergsteiger beim Abstieg vom Hochstaufen Kreislaufprobleme. Trotz wiederholter Beschwerden wollte er selbstständig weiter absteigen. Die Bergwacht schickte mehrere Retter zu Fuß sowie den Notarzt nach, konnte den Mann schließlich jedoch überzeugen, sein Rad stehenzulassen und sich in der Kreisklinik Bad Reichenhall untersuchen zu lassen.