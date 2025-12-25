Vorteilswelt
Drama am Christtag

Salzburgerin stürzt in deutschem Gebirge ab

Salzburg
25.12.2025 23:11
Weihnachtlicher Rettungseinsatz: Die schwer verletzte Frau wurde schließlich per Heli geborgen.
Weihnachtlicher Rettungseinsatz: Die schwer verletzte Frau wurde schließlich per Heli geborgen.(Bild: BRK BGLve)

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat ein Ausflug ins Lattengebirge in Deutschland für eine 55-jährige Flachgauerin dramatisch geendet. Die Frau stürzte beim Aufstieg vom Klaushäusl zur Steinernen Agnes rund drei Meter ab und zog sich schwere Verletzungen zu.

Gemeinsam mit ihrem Begleiter hatte sie den Weg entlang des Weißbachs gewählt, an einer schattigen, teilweise vereisten Stelle verlor sie jedoch den Halt.

Mit Luftrettungssack geborgen
Gegen 11.15 Uhr ging dann der Notruf bei der Leitstelle Traunstein ein. Sofort wurden die Reichenhaller Bergwacht und der Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ alarmiert. Der Einsatzleiter lotste das Heli-Team telefonisch zur Unfallstelle.

Mit Winde und Luftrettungssack konnte die 55-Jährige nach notfallmedizinischer Erstversorgung geborgen und direkt in die Kreisklinik Bad Reichenhall geflogen werden – sie hat sich offenbar schwer an der Hüfte verletzt.

Reihe an Notfällen im Lattengebirge
Der Vorfall reiht sich in eine Reihe von Notfällen im Lattengebirge ein: Bereits am 21. Dezember hatte ein 85-jähriger erfahrener Bergsteiger beim Abstieg vom Hochstaufen Kreislaufprobleme. Trotz wiederholter Beschwerden wollte er selbstständig weiter absteigen. Die Bergwacht schickte mehrere Retter zu Fuß sowie den Notarzt nach, konnte den Mann schließlich jedoch überzeugen, sein Rad stehenzulassen und sich in der Kreisklinik Bad Reichenhall untersuchen zu lassen.

Die Vorfälle verdeutlichen die Risiken winterlicher Bergtouren, insbesondere auf vereisten Steigen und in schattigen Schluchten. Bergwachten raten, Ausrüstung, Wetterbedingungen und eigene körperliche Verfassung stets kritisch zu prüfen.

