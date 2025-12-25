Gefährliche Knaller: Junge besonders betroffen

Kontakt mit Pyrotechnik viel zu früh

KFV-Direktor Christian Schimanofsky warnt vor einem zu frühen Zugang von Kindern und Jugendlichen zu Pyrotechnik. Medienberichte zeigten, dass bei Unfällen häufig auch illegale Feuerwerkskörper beteiligt seien – darunter verbotene Blitzknallsätze sowie Pyrotechnik der Kategorien F3 und F4, zu denen Jugendliche keinen Zugang haben dürfen. Ab zwölf Jahren sind lediglich Artikel der Kategorie F1 erlaubt, etwa Wunderkerzen oder Knallerbsen.