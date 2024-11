Chaos beim Ausbau des Glasfasernetzes Hollabrunn

„Bei der Präsentation klang alles noch problemlos“

Eigentlich, so Scharinger, wurde bei der Präsentation versprochen, dass in zwei Jahren jeder Haushalt angeschlossen sein werde. „Nun hat sich aber herausgestellt, dass gerade einmal in der Stadt Hollabrunn, wo ohnehin das schnelle 5G-Netz eine große Konkurrenz zur Glasfaser-Variante darstellt, ein kleines Gebiet verbaut worden ist. Und es hat mehr als ein halbes Jahr gedauert, bis die Straßenquerungen wieder ordentlich verschlossen worden sind“, spricht er von „Rumpelwegen“ in den betroffenen Gebieten. Und die Katastralgemeinden, wo das Internet grundsätzlich langsamer ist, seien überhaupt noch unberührt von Glasfaserarbeiten.