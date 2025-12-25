Moskau sieht Licht am Ende des Krieg-Tunnels

Im laufenden Ukraine-Krieg gibt es laut Moskau Anzeichen für Fortschritte – zumindest in den Gesprächen mit den USA. Das russische Außenministerium meldete am Donnerstag, dass sich die Verhandlungen „langsam, aber sicher“ entwickelten. Zugleich warnte Russland davor, dass europäische Länder die Fortschritte torpedieren könnten.