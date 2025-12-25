Am Heiligen Abend zwölf Stunden im Löscheinsatz

Kurze Freude über Brand-Aus

Ein gezielter Löschangriff mehrerer Atemschutztrupps führte um rund 14 Uhr zum vorläufigen Brand-Aus. Die Nachkontrolle zeigte keine Gefährdung mehr, so wurde zu den umfassenden Reinigungsarbeiten abgerückt. Aufgrund der parallelen Friedenslichtaktion war die Personalsituation herausfordernd und rund 50 Mitglieder mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Das vorläufige Einsatzende war um 15.49 Uhr. Um 16.31 Uhr allerdings die nächste Alarmierung zum Brandobjekt. Erneut kam es zu einer Rauchentwicklung, allerdings aus einem anderen Silo in einem komplett anderen Gebäudeteil.