Russische „Bären“ über Nordeuropa gesichtet

Route nördlich von Skandinavien

Die Route der Bomber verlief nördlich von Skandinavien, zwischen Norwegen und Island. Die Tu-95MS stammen aus den 1950er-Jahren, sind jedoch nach wie vor ein zentraler Bestandteil der russischen Luftstreitkräfte. Die Maschinen wurden in der Vergangenheit auch für konventionelle Angriffe in der Ukraine eingesetzt: Anfang Dezember starteten Tu-95MS und Tu-160MS mehrere Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Städte, die zu Stromausfällen und Schäden an zivilen Einrichtungen führten.