Frau bezahlte 103.000 Euro für falsche Aktien

Anruf von „Nationalbank“ wegen Bitcoins

Ein „Mitarbeiter der Nationalbank“ rief in einem anderen Fall bei einer Frau an und teilte mit, dass Bitcoins im Wert von 634.000 Euro auf sie registriert seien. Ein anderer „Kollege“ schwatzte dann dem Opfer auf, Zugriff mittels der Software „Ultraviewer“ auf dem Laptop zu ermöglichen und eine Bearbeitungsgebühr zu überweisen. Zwischenzeitig tauchte dann ein großer Betrag auf ihrem Konto auf. Nach der Transaktion war das zusätzliche Geld am Konto aber wieder weg. Immer weiteren Gebührenforderungen kam die Frau dann nicht mehr nach.