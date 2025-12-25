Zu Stefani wird hoch zu Ross um Segen gebeten

Der Heilige Stephanus, der erste Märtyrer des frühen Christentums, gilt als Schutzpatron der Pferde. Deswegen werden am 26. Dezember die Pferde geschmückt, gesattelt und dann – meist bei einer Kirche – gesegnet. Traditionell bittet man dabei um den Schutz von Tier und Reiter. Für die Vierbeiner gibt es gesalzenes Brot. Das Stefanireiten ist vor allem in Kärnten, der Steiermark und auch in Bayern bekannt.