Winterchaos auf der Straße: Sind Sie bereit?

Wie sicher fühlen Sie sich aktuell auf unseren Straßen? Sind Sie schon einmal im tiefen Schnee stecken geblieben oder mussten Sie sogar Zeuge eines Unfalls werden? Welche Tipps haben Sie für andere Autofahrer, um sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und diskutieren Sie mit der Community in den Kommentaren!