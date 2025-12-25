Winterchaos auf der Straße: Sind Sie bereit?

Vorteilswelt
25.12.2025 18:30
(Bild: elcovalana)

Schneefahrbahn, Blitzeis und schlechte Sicht: Der Wintereinbruch im Osten des Landes forderte seinen Tribut. Während die einen die verschneite Landschaft genießen, kämpfen andere mit rutschigen Fahrbahnen und festgefahrenen Reifen. Haben Sie die Lage im Griff oder hat Sie der Wintereinbruch schon einmal kalt erwischt? Welche brenzligen Situationen haben Sie im Schnee bereits erlebt?

Sobald die ersten Flocken fallen, verwandeln sich Österreichs Straßen oft in eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Trotz Winterreifenpflicht und Räumdiensten gehören Unfälle, kilometerlange Staus vor Steigungen und hängengebliebene Fahrzeuge zum winterlichen Alltag. Besonders die Kombination aus Zeitdruck im Berufsverkehr und tückischem Glatteis führt immer wieder zu gefährlichen Momenten, die glücklicherweise oft, aber eben nicht immer, glimpflich ausgehen.

Wie sicher fühlen Sie sich aktuell auf unseren Straßen? Sind Sie schon einmal im tiefen Schnee stecken geblieben oder mussten Sie sogar Zeuge eines Unfalls werden? Welche Tipps haben Sie für andere Autofahrer, um sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und diskutieren Sie mit der Community in den Kommentaren!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
