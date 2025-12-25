Winterchaos auf der Straße: Sind Sie bereit?

Schneefahrbahn, Blitzeis und schlechte Sicht: Der Wintereinbruch im Osten des Landes forderte seinen Tribut. Während die einen die verschneite Landschaft genießen, kämpfen andere mit rutschigen Fahrbahnen und festgefahrenen Reifen. Haben Sie die Lage im Griff oder hat Sie der Wintereinbruch schon einmal kalt erwischt? Welche brenzligen Situationen haben Sie im Schnee bereits erlebt?
Sobald die ersten Flocken fallen, verwandeln sich Österreichs Straßen oft in eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Trotz Winterreifenpflicht und Räumdiensten gehören Unfälle, kilometerlange Staus vor Steigungen und hängengebliebene Fahrzeuge zum winterlichen Alltag. Besonders die Kombination aus Zeitdruck im Berufsverkehr und tückischem Glatteis führt immer wieder zu gefährlichen Momenten, die glücklicherweise oft, aber eben nicht immer, glimpflich ausgehen.
Wie sicher fühlen Sie sich aktuell auf unseren Straßen? Sind Sie schon einmal im tiefen Schnee stecken geblieben oder mussten Sie sogar Zeuge eines Unfalls werden? Welche Tipps haben Sie für andere Autofahrer, um sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und diskutieren Sie mit der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.