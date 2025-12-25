Inferno zu Weihnachten: Großeinsatz in Kitzbühel

In Kitzbühel in Tirol ist in der Heiligen Nacht ein Großbrand bei einem Wohn- und Firmengebäude ausgebrochen. Weit mehr als 100 Feuerwehrleute stehen seither im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen an. Mehrere Bewohner und auch Haustiere konnten sich offenbar in Sicherheit bringen.
Kurz nach 3 Uhr wurden die Feuerwehren aus Kitzbühel und der Umgebung zu dem Brand in der Josef-Pirchl-Straße alarmiert. „Brand Dachstuhl“, lautete der Einsatzcode der Leitstelle Tirol. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden vom Dach in den Nachthimmel empor.
Bundesstraße musste gesperrt werden
Beim betroffenen Haus handelt es sich um ein Wohngebäude, in dem auch eine Firma angesiedelt ist. Es steht direkt neben der B161 – die Bundesstraße musste aufgrund des Einsatzes komplett gesperrt werden.
Bewohner und Haustiere in Sicherheit
Alle Bewohner – laut Erstmeldungen der Polizei sind es sieben an der Zahl – konnten sich in Sicherheit bringen. Laut ersten Informationen gibt es keine Verletzten. Auch Haustiere, offenbar Hunde und Katzen, konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden.
Rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz
Um die 120 Feuerwehrleute aus Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Reith bei Kitzbühel und Aurach sind vor Ort.
Am frühen Vormittag waren die Löscharbeiten noch im Gange. Der Brand war aber bereits unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden.
Sperre aufgehoben, Brandursache unklar
Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Brandermittler sind bereits vor Ort und werden nach „Brand aus“ ihre Erhebungen starten. Seit 8.30 Uhr ist auch die B161 wieder befahrbar – die Sperre wurde aufgehoben, so die Polizei auf Nachfrage der „Krone“.
