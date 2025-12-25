Inferno zu Weihnachten: Großeinsatz in Kitzbühel

In Kitzbühel in Tirol ist in der Heiligen Nacht ein Großbrand bei einem Wohn- und Firmengebäude ausgebrochen. Weit mehr als 100 Feuerwehrleute stehen seither im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen an. Mehrere Bewohner und auch Haustiere konnten sich offenbar in Sicherheit bringen.